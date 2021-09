Je me souviens de sa présentation à l'E3 2006 qui m'avait complètement laisser sur le cul, je n'avais qu'une envie, jouer à ce jeu le plus vite possible en occultant tout les autres. Et pour l'avoir refais ces dernières semaines,Zelda Twilight Princess nous narre l'histoire de Link, après que son monde soit envahis par le Crépuscule, le transformant donc en loup au yeux saphir, comme un genre de malédiction. On reprochera quand mêmeHeureusement, tout s'accélère bien vite une fois les enfants du village enlevé et la porte du Crépuscule qui nous barre la route. Les prémices en tant que loup peuvent débuter.Là ou TP ma avant tout marqué, c'est grâce àElle est la véritable star du jeu, occultant totalement la Princesse Zelda qui joue un rôle très mineure dans cette aventure. Navi, Lion Rouge bien que sympa ne font pas le poids face àLes phases en loup se déroule dans le Crépuscule qui offre une DA particulière qui plaira pas forcément à tout le monde mais qui a le mérite de changer de ce qu'on a l'habitude de voir dans les Zelda. Le principe sera de dévorer les insectes des ombres cachés dans les régions que sont Firone, Ordinn et Lanelle. Via un calice à remplir, 16 perles seront nécessaire pour ramener la lumière sur les Terres.Ces phases en loup,Heureusement, le jeu a eu la bonne idée de n'en mettre que trois, et pas une de plus. Et heureusement car ça aurait été un peu chiant si il yen avait genre 5. La dernière étant d'ailleurs assez longue.Là, c'est vraiment subjectif car ces phases, je les ai pas trouvé mauvaise, mais je peux comprendre tout à fait qu'on n'y adhère pas. Mais je trouve que les situations sont suffisamment variés pour ne pas lasser, aidé encore une fois par une Midona exceptionnelle et joueuse.Une fois la lumière ramené sur les Terre, on reprend le contrôle de Link version humain. Le gameplay du jeu est excellent que ce soit en loup ou en humain, ça répond parfaitement bien, les contrôles sont prévis et fluide et le gameplay est quasiment jamais pris en défaut, j'ai fais le jeu sur Wii et aucun problème à signaler, la Wiimote répond bien, non vraiment aucun soucis à ce niveau.La prouesse de Twilight Princess,Brillant dans leur level design,En effet, les.boss de Zelda TP sont simple comme bonjour, et c'est dommage car ils sont pour la plupart très impressionnant. Heureusement, les derniers boss sont un peu plus costaud mais globalement simple quand même.Également, les ennemis de base offre peu de résistance même si les chevaliers en armure vous causeront du fil à retordre. Quel plaisir de les affronter, dans des duels épéiste saisissant, malheureusement, les autres trash mob, vous n'en ferez qu'une bouchée.TP n'est pas un jeu difficile dans l'ensemble, seul les donjons seront vos véritable obstacle. Que dire aussi de la trouvaille géniale de certains objets comme l'aérouage, qui permet de slider le long des rampes ou encore le double grappin pour se la jouer Spider-Man. Et encore, je vous dis pas le reste car il ya réellement des surprises saisissante.Le jeu estAu niveau des graphismes, bien que ça fasse un peu trop gamecube, ça reste joli, même si les textures paraissent parfois un peu terne et forcément pas mal d'aliasing.On soulignera avant tout le design de Link très réussi dans cet épisode ou encore Midona. Les boss également sont impressionnant et très très bien fait, de même que les ennemis ou ya pas grand chose à dire à ce niveau là.Mais là oùAu niveau de l'OST, si elle reste quand même moins marquante qu'un OOT par exemple,Au niveau de l'ambiance, c'est impeccable à ce niveau et le Crépuscule par ex est très réussi. Certaines zones sont très agréable comme le Village Cocorico et son ambiance "Far West" ou encore le Lac Hylia très paisible ou le paradis du pêcheur.Heureusement, la panoplie de perso attachant ne manque pas dans TP. Le prêtre par exemple, Telma ou encore Giovanni, les personnages secondaires sont vraiment sympa.La durée de vie est immense, déjà l'aventure est longue, de.nombreux donjons plus les phases en loup mais en plus les quêtes annexes sont nombreuses. Les quart de cœurs, les insectes dorés, l'augmentation des capacités, les spectres etc...De plus, le jeu est chronophage car l'histoire est vraiment bonne, inspiré et réserve son lot de surprise que je préfère vous taire. L'histoire de TP est passionnante et sombre, même si parfois assez prévisible.- Une aventure mémorable, riche- Excellente durée de vie- De nombreuses quêtes annexes et d'a côté à découvrir- Midona, délicieuse- Les phases en loup réussi- Des donjons géniaux- Des boss impressionnant- Le combat final- Des personnages attachant- Certains lieux très réussi niveau ambiance- On va de surprise en surprise- Certains objets incroyable- Scénario mâture, réussis et épilogue poignant- Réserve son lot de surprise- OST de très bonne qualité- Graphiquement joli, ambiance réussi- Gameplay irréprochable- Ce côté épique- Certains donjons retord- Link, il pue la classe dans cet épisode- Plaine D'Hyrule moche et vide- Certaines zones un peu bâclé- Certains objets sous exploité hors donjon- Les phases en loup ne plairont pas à tout le monde- Ennemis comme boss trop simple à vaincre- Début un peu lent (pour chipoter)- Zelda TP est une aventure mémorable qui emprunte à OOT tout en se forgeant son propre univers. Sombre, mâture, se révèlant parfois surprenant même. Bourré de bonne idées, dotés de donjons géniaux à parcourir, il pèche cependant sur certaines zones un peu bâclé ou encore des phases en loup qui ne plairont clairement pas à tout le monde. Mais ces défauts ne pèsent pas bien lourd face à cette aventure mémorable, épique et surprenante de bout en bout. Un chef d'œuvre incontournable.Note : 19/20