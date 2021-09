Alan Wake Remastered supportera le Ray Tracing sur les consoles next gen et PC.



• Le jeu utilisera le même moteur que pour Control



• Pas de ray tracing sur les version olg gen. (Logique).



• Pas de version Switch, peut être une version cloud comme pour Control.



• Les consoles de dernière génération auront une résolution plus élevée et supporteront le 60 FPS.