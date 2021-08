Bon, je me souviens de cette news qui date un peu.. 19 avril 2021, mais il semblerait que le petit dragon violet pourrait faire son retour et développé par Beenox avec une annonce prévu pour la fin de l'année.Après Crash, c'est au tour de Spyro de briller ? Néanmoins, les plans de Activision ont pus changer, je rappel qu'ils ont rappelé Toys For Bob sur Cod Warzone et son suivis... (c'est eux qui ont développé Crash 4)Mais voilà, le retour de Spyro serait possible bien que pas confirmer. Mais vu les ventes jugées décevante de Crash 4, peut être que ce projet a été annulé...En tout cas, on en entends plus trop parler... alors, projet aux oubliettes ou pas ?