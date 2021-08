La licence dragon quest à bercé mon enfance et continue après tant d'années je me souviens encore du 8 sur ps2, des différents dragon quest monster ou encore récemment le 7 sur 3ds qui a été ouf.

J'ai attendu cette onzième épisode au départ voulant le prendre en ocaz et finalement la version ultime est sorti et j'ai saute le pas.



Ce dragon quest 11 m'a laissé un goût assez mitigé, des choses positifs pour la série mais beaucoup d'autres choses m'ont déranger.

Le jeu ce divise en 2 partie, une première partie découverte et une deuxième partie sérieuse.



Durant cette première partie on y découvre un univers coloré, très vivant enrobé par des graphismes époustouflant, chaque villes et royaumes sont magnifiquement représenté, le design des monstres de Toriyama sont de toute beauté, on peut y voir plein de petits détails durant les combats.



Concernant les personnages j'ai trouvé ça pas ouf du tout à part Jade, Erik et Theo qui sont très pertinent le reste beaucoup moins et ne sert vraiment pas à grand chose. Le hero muet manque cruellement de charisme avec un design très bof et complètement inexpressif.

J'aurais aimé que Jade soit le perso principal j'aime beaucoup son chara design même muette une héroïne changerai un peu je trouve.



Au début j'ai eu vraiment du mal à rentré dedans une première dans un DQ, faut vraiment s'accroché parce que le rythme est lent très lent pour que le scénario ce mette en place. Pour le scénario c'est du DQ des plus classiques mais trop classique terriblement niais par moment heureusement que la 2eme partie est beaucoup plus sérieuse et beaucoup plus correcte.

Pour les combats tour par tour cela fonctionne toujours aussi bien mais je serai par contre pour un coup de fraîcheur tout en gardant l'essentiel et en rajoutant un peu plus de dynamisme et combo d'attaque.

Le jeu est long c'est très bien mais très souvent ça traîne énormément en longueur, ce qui peut être parfois lassant.



Qui dit DQ dit forcément ost qui malheureusement est juste catastrophique toujours les même notes symphonique en boucle même en pleine cinématique sérieuse.



J'aimerais beaucoup un dragon quest monster avec ces graphismes là. En attendant j'espère du neuf pour le 12 la flamme du destin, avec un ton plus sérieux, et de la fraîcheur pour le gameplay.



Les plus :



- Un univers riche coloré et vivant

- les voix jap

- Graphiquement magnifique sur tout les aspects

- Gameplay qui marche toujours aussi bien

- Quelques personnages intéressants

- les boss et donjons

- un scénario simple mais efficace.



Mais :



- l'ost une catastrophe

- beaucoup trop niais par moment

- beaucoup trop facile

- des longueurs parfois sans intérêt

- certains personnages de trop et inutile.

- le mode hypertonique moins bien que la tension dans DQ 8



14/20