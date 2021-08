Après avoir fait Bloodborne, attaquons nous maintenant à Dark Souls et à ses boss impitoyable, ceux qui m'ont vraiment fait roter du sang et croyez moi ya de quoi faire.10)- Premier véritable obstacle à ma première run sur Dark Souls, les gargouilles sont assez difficile parce que déjà elle sont deux, donc il est difficile d'en gérer une quand l'autre attaque et vice versa mais en plus, ces saletés crache du feu ce qui est très relou. Difficulté supplémentaire également, on peut très facilement tombé...9)- Un boss qui a sacrément la classe, mais qui m'a bien saoulé également, en partie à cause de ces foutus squelette qui viennent nous harceler en permanence pendant le combat. Ses attaques qui sortent du sol sont pas simple à esquiver et son AOE fait énormément de dégâts, même si ça tue tout les squelettes au alentour. Heureusement, c'est pas un gros sac à PV.- Boss du Hameau du Crépuscule, ce monstre ignoble, mélange de femme et d'araignée et assez redoutable. Crachant du feu, elle innnonde l'arène de lave, ce qui fait qu'on peut souvent se retrouver coincé comme un con. Ses attaques à l'épée son redoutable, et elle a une portée incroyable.Son AOE peut One Shot facilement, et elle a beaucoup d'attaques différentes. Un boss bien casse pied quand même...7)- Ce boss est un peu particulier car sa première rencontre se définit par une mort obligatoire. On finis en cellule et faudra bien sûr s'échapper et réaffecter dragon de glace. D'ailleurs, pour la petite anecdote, j'avais pas vu le cristal qu'il fallait détruire dans son arène alors le boss restait invincible et moi je taper dessus pour rien...Mais même sans cristal, le boss est assez galère, il spamme beaucoup son attaque de cristal qui en plus de faire énormément de dégâts, peuvent nous maudire... Une résistance la malédiction sera pas de refus contre ce boss. Il est également pas simple à toucher car il est constamment en mouvement, et les attaques avec sa queue font énormément de dégât. A noter que son thème de combat est un peu bizarre je trouve x)6)- Un combat de boss magnifique sous une nuit de pleine lune mais le combat est pas simple. Sif tiens son énorme épée dans sa gueule et ses attaques font beaucoup de dégât. Il est vif et saute partout, en tout cas au début, car quand il prend des dégâts et surtout vers la fin, il se met à boiter, blessé, et ça fait un peu de peine je trouve... C'est un combat magnifique mais également triste...5)- Boss final du jeu, et je précise bien entre parenthèse sans le parer car en faisant ça, on peut totalement le défoncer ce qui gâche complètement le combat. Sans le parer donc, un boss redoutable qui fait énormément de dégât, il a une attaque ou il nous chope et nous fais exploser dans ses mains, et bien sûr son épée de flamme redoutable. Même la résistance au feu ne sera que d'utilité moindre car ses attaques font très très mal, de plus ce boss arrête pas de nous attaquer ce qui fait que le joueur doit beaucoup bouger sinon il se fait laté en deux sec. La musique est vraiment magnifique lors ce combat.4)- Là, on va commencer à roter du sang sévère... Deux boss emblématique de Anor Londo, extrêmement redoutable qui ont bien failli me faire stopper le jeu la première fois et je déconne même pas. Ces deux balourds font énormément dégât et comme pour les gargouilles, gérer l'un ou l'autre se révèle tendu même si là c'est encore pire.La lance de foudre de Orstein et à tête chercheuse, et son attaque en piquée à une portée de malade. Et l'autre balourd c'est pas mieux, son marteau fait des dégâts de fou, et une attaque insupportable c'est quand il nous fonce dessus et nous balaye sans vergogne. Et le pire c'est qu'une fois l'un des deux vaincus, l'autre aspire son pouvoir, comprenez par là que soit le gros dispose d'attaque électrique soit Orstein devient géant en fonction de qui on tue en premier.Les rendant encore plus balèze qu'il ne l'étais déjà avant...3)- Un boss uniquement disponible dans le DLC, cette énorme dragon est extrêmement redoutable. Il faudra se faire aider par le forgeron de la zone pour qu'il lui tire dans les ailes avec une arbalète pour le faire "atterrir".Sans ça, il n'est pas possible de l'affronter. Ce boss est totalement optionnel et vous pouvez tout à fait finir le DLC sans vous y attarder. Sinon, préparez vous à souffrir...Ses attaques font comme d'habitude max de dégât, ses jets de flamme sont délicat à esquiver, et il est difficile également de le touché sans prendre de dégât ou presque. Un combat mémorable mais très difficile.2)- Boss final du DLC, vous allez chialer contre lui. Au bas mot, il a dû me tuer une bonne trentaine de fois avant de le vaincre. C'est un boss impressionnant qui n'arrête pas d'attaquer, sans relâche vous obligeant à esquiver, capter ses attaques, analyser, etc... Un boss qui demande une concentration extrême tellement il est chaud du cul.Il a un enchaînement qui si il vous prend, peut vous tuer sans que vous puissiez rien faire. Il est également assez chaud de le toucher sans risquer de se prendre un coup. Il me semble qu'on peut de faire aider pat un certains PNJ contre lui mais n'ayant pas fais la quête je n'en suis pas du tout sûr.1)- Boss abominable du DLC, il a failli me faire arrêter complètement ce dernier tellement j'en ai chier du sang contre lui, insultant sa mère une bonne dizaine de fois et d'autre nom d'oiseau. Il m'a tué au bas mot pffff je dirais au moins plus de cinquante fois, je désespérais réellement contre lui, il a failli me faire abandonner et c'est rare pour le souligner... Il est pour moi l'un des boss les plus Hard que j'ai eu à affronter dans ma vie de gamer, et celui qui m'aura demander une concentration extrême.Une fois vaincu, je vous raconte pas le cri de joie ! Je l'ai jamais retenter ce boss tellement il m'a traumatisé. Il est horrible, tout simplement...Voilà, j'espère que ce top vous aura plu ! Et vous alors, quels boss vous ont fait grave chier ? Yen a dans ce top ? (J'imagine que oui xD )