Le mois d'août est toujours une période très spéciale pour l'équipe Xbox. À cette époque de l'année, nous préparons normalement nos affaires pour rencontrer nos fans et notre communauté à Cologne, en Allemagne, à la gamescom. Cette année, cependant, la Gamescom sera une expérience 100% virtuelle à laquelle vous pourrez assister depuis le monde entier. La bonne nouvelle, c'est que Xbox sera présente à la Gamescom 2021 et que vous pourrez être aux premières loges pour partager les dernières mises à jour et le gameplay de certains des plus grands jeux à venir sur Xbox.



Voici un aperçu de ce que vous pouvez attendre de nous à la gamescom 2021 :



Suivez toute l'action en direct sur le flux Xbox de la gamescom 2021.

Pour vous réchauffer avant la semaine de la Gamescom, nous diffuserons le streaming Xbox officiel de la gamescom 2021, animé par Parris Lilly et Kate Yeager. Rejoignez-nous le 24 août à 10 h 00 PT/6 h 00 BST/7 h 00 CEST pour en savoir plus sur notre plus grand choix de jeux exclusifs.



Vous obtiendrez des mises à jour détaillées de certains de nos titres Xbox Game Studios annoncés précédemment, ainsi que de certains de nos partenaires tiers, y compris certains des titres incroyables qui seront disponibles sur Xbox pendant les vacances, les sorties à venir de notre service d'abonnement mensuel, Xbox Game Pass, et bien plus encore.