Voila j'ai besoin d'une console nouvelle génération sachant que j'ai complètement zapper la génération précédente et je me dis c'est pas plus mal rétrocompatibilité oblige , la ps5 cote design je la trouve un peu trop imposante mais plus jolie alors que la xbox est beaucoup plus sobre je trouve et moins encombrante pour le bruit je sais pas a vous de me le dire et coté jeux j'ai peur de faire le mauvais choix ayant eu les deux console par le passe xbox et playstation , J'hésite énormément entre les deux .