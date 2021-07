Attention c'est super court, et c'est en fait deux demos sur series Xdemo sur les naniteset l'autre demo sur le rendu des persosEt pour ceux qui comprennent bien l'anglais et n'ont pas peur de tout le charabia technique, voici la démo au complet avec toutes les features expliquées par les devs.. merci à leonr4 pour le lien, au fait c'est maintenant que je viens de capter que le pseudo leonr4 fait référence à Leon de Resident Evil 4Quelques infos techniques sur la démo : thanks Leonr4-Tourne sous l'Unreal Engine 5 en version Early Access.-30fps cinématique.-Affichage en 4K utilisant le TSR (Temporal Super Resolution).-Résolution interne de 1080p à 1440p.-Plus de 100 million de triangles dans cette scène.-Nanite, Lumen, Virtual Shadow Maps, Virtual Textures, Convolution Bloom ...Résumé du site xboxygen :Colin Penty, Technical Art Director, a expliqué que la plupart des assets de la démo sont composés de 300 000 à 500 000 triangles, ce qui est déjà 15 fois plus que dans Gears 5, le dernier jeu du studio. Cela peut paraître impressionnant, mais c’est loin de mettre à terre le moteur puisque la démo Unreal Engine 5 diffusée l’an dernier et qui tournait sur PS5 en 30 FPS affichait des statues à 33 millions de triangles. La démo Alpha Point de The Coalition présentée plus bas sur Xbox Series X comporte ici plus de 100 millions de triangles.À noter que cette démo technique n’a pas vocation à présenter un jeu en cours de développement. Kate Rayner, directrice technique chez The Coalition, a expliqué que cette démo permettait au studio de mettre les mains dans le moteur et de se familiariser avec l’Unreal Engine 5 en collaboration avec Epic Games. Nous savons que The Coalition dispose de plusieurs projets sous Unreal Engine 5 en cours, mais ce n’est donc pas aujourd’hui que nous aurons l’occasion d’avoir un aperçu de l’un d’eux.La démo Alpha Point tourne à environ 46 FPS sur une Xbox Series X et en définition 4K. Il s’agit ici d’une mise à l’échelle d’une définition inférieure en utilisant la technique Temporal Super Resolution d’Epic Games, l’équivalent du DLSS de NVIDIA ou de FidelityFX de AMD.Dans la seconde partie de la vidéo, The Coalition a également présenté ses travaux sur la création de personnages. On peut ainsi compter pas moins de 3,5 millions de triangles pour les cheveux uniquement et 160 000 triangles pour la modélisation du corps, ce qui est déjà trois fois plus que dans Gears 5.