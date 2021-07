Selon le site Variety, Netflix serait sur une série live action Pokémon. D'après leur source Joe Henderson (Lucifer) serait à l'écriture, mais pas plus d'information n'a filtré.Netflix accueille déjà en partenariat avec Pokémon Company les saisons "Ligue Indigo" et "Les Voyages" (la dernière en court) de l'anime avec Sacha et Pikachu. Et qui dit live action nous fait penser aux film Pokémon: Détective Pikachu, adaptation par Legendary Pictures plutôt réussite du jeu du même nom sur Nintendo 3DS dont on attend des nouvelles sur Nintendo Switch.