Nouveau top 10 et cette fois, on va parler de la série Zelda et plus précisément des objets. Et vu la pléthore d'objet qu'il ya dans cette série, autant vous dire qu'il ya de quoi faire ! Comme indiqué dans le titre, je ne parlerai que des objets des épisodes 3D, et je ne parlerai pas.non plus des objets de Zelda BOTW, n'ayant pas encore fait le jeu.10)- Objet pour le moins original, le boulet est l'arme de destruction massive par excellence. Link le fait tournoyer au dessus de sa tête et l'envoie fracasser des murs de glace, des armures pour se frayer un passage ou bien évidemment des ennemis. Il peut également servir de bouclier si vous marcher avec. Link sera lent mais protégé. Malheureusement, cette arme ne sert que dans un seul temple et pour quelques énigmes seulement...9)- Trésor du temple du Temps, le bâton anima permet de ranimer des statues et s'en servir comme allié. Elle effectuera les même geste que Link, et permet de détruire des murs ou de vaincre des ennemis. Vu la puissance de ces statues, les ennemis ne feront pas long feu. Le bâton sera indispensable contre le boss, puisqu'il faudra lui écraser l'abdomen avec un marteau contrôler par la statue. Un objet extrêmement fun mais malheureusement totalement sous exploité hors donjon...- Le boomerang apparue si je dis pas de bêtises pour la première fois dans Links Awakening permet de frapper une cible éloignée, interrupteur ou ennemi avant de revenir dans les mains de son propriétaire. Dans OOT, il sera indispensable pour vaincre les méduses électriques ou contre le boss. Idem dans WW, dans TP il est nommé boomerang tornade et permet carrément de ramener des objets à soi comme des bombes par exemple.7)- Objet culte de la série, les bottes de plomb ont un usage différent selon les épisodes. Dans OOT et TP elles permettent à Link d'aller sous l'eau, mais si il n'a pas la tunique Zora, son temps sous l'eau sera limité. Également dans TP, elle permettent carrément de marcher au plafond, inversant donc la gravité. Son usage dans Wind Waker permet d'enfoncer des interrupteur rouillés ou de résister à des vents violent.6)- Obtenu par l'arbre Mojo après l'avoir aidé, la feuille Mojo est un objet absolument génial puisqu'il permet de planer, presque voler sur une plus ou moins longue distance. Elle permet donc d'atteindre des lieux auparavant inaccessible à Link. Mais son utilisation ne s'arrête pas là ! Elle permet aussi d'envoyer des bourrasque pour étourdir des ennemis, actionner des interrupteur qui marche au vent ou encore repousser des objets. Un objet absolument indispensable et vraiment cool !5)- Objet culte de la série. Les bombes ont plusieurs utilisation selon les épisodes. Péter des murs, servir de canon à notre bateau dans WW ou encore de flèche dans TP. TP qui a d'ailleurs trois variation de bombes, les bombes classiques, sous marine et insecte.Quel fun d'utiliser les bombes comme flèche, rendant l'arc monstrueusement puissant ! Dans Skyward Sword, il est possible de les faire rouler pour atteindre des petits trous inaccessible. Un objet culte, fun et mémorable !4)- Le meilleur objet du jeu pour moi et le plus utile, le scarabée est un véritable drone qui permet d'étudier l'environnement, les passages secrets potentiels. Observer en hauteur, en longueur etc... c'est l'outil de recherche par excellence. Plus tard, il permettra carrément de choper des bombes pour les larguer sur les ennemis, il pourra également être améliorer pour aller plus vite et plus loin.3)- Le grappin est également un objet culte de la série Zelda. Variant les utilisation dans les différents jeux, pouvant par exemple récupérer des trésors en mer dans WW, voir carrément se la.jouer Spider Man dans TP puisque Link pourra obtenir un double grappin dans cet opus. S'accrocher à des rebord inaccessible ne sera pas sa seule fonction puisque il permet aussi d'activer certains interrupteur, dérober des objets au ennemis dans WW, c'est un objet extrêmement utile et indispensable à la série Zelda puisqu'il apparaît quasiment dans tout les épisodes.2)- Inutile si ce n'est cosmétique dans OOT, ils ont un rôle bien plus conséquent dans Majoras Mask puisque au cœur du jeu. Les masques permet à Link de se transformer entre autre en Mojo, Goron ou même Zora. Je tairai les autres transformation pour vous laisser la surprise mais sachez que vous êtes pas au bout de vos surprises. Link Mojo pourra entre autre voler, tirer des graines quand Link Goron pourra débouler à toute allure comme le fond les gorons, et Link Zora permettra de se mouvoir comme.un véritable Zora, rendant donc la nage bien plus facile et de respirer sous l'eau. Des objets sensationnels qui varient sans cesse le gameplay et qui mérite selon moi la seconde place sans trop de problème !1)- Impossible de les départager, j'ai décidé de mettre les deux. Le bouclier miroir est je trouve l'un des meilleurs objets du jeu. Déjà parce que je trouve sa classe folle, sérieux il pue la classe quoi, surtout dans OOT.Il est également très pratique puisqu'en plus de servir de protection, il réfléchit la lumière ce qui est essentiel pour les énigmes du temple de l'esprit ou du temple de la terre de WW. Et ja sais pas vous, mais moi j'adore les énigmes de ce genre là dans les jeux Zelda.L'arc bah évidement en première place parce que c'est pour moi Le meilleur objet du jeu. Très utile, dans WW et OOT on a même la possibilité d'avoir des flèches de feu et de glace voir lumière pour la fin. En revanche, celle ci sont plus utile dans WW que dans OOT. Dans TP, possibilité d'en faire des flèches explosives dévastatrice. C'est l'arme de Link par excellence et même dans Smash Bros je l'utilise énormément !Voilà, ce top est terminé et comme d'habitude j'espère qu'il vous plaira ! Quel sont pour vous les meilleurs objets de la série Zelda ? Dites le moi dans les.commentaires.