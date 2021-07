Yo mina,Petite news en faisant la mise à jour des drivers Nvidia qui annonce l'activation du RTX et DLSS pour RDR2.Perso je l'ai sur PS4 et non sur PC mais si d'ici le 28 juillet je le trouve à petit prix!Pour l'instant à 35€ sur CDKeys, je me dis que ça peut être sympa de redécouvrir le jeu dans de meilleur disposition de décrochage de machoireAucunes nouvelles sur un patch PS5/XSX pour l'instant