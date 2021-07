Yo gamekyo, je suis tombé par hasard sur notre doubleur préféré et ça chaîne YouTube qui au passage est très intéressant. L'équipe de doublage en vf réuni parlant du doublage, j'ai trouvé ça très pertinent et très intéressant avec une excellente ambiance et j'ai voulu partager cette vidéo avec vous. Très frustré que le 3 n'a pas eu de vf mais bon. Sur ce bon visionage.