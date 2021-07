Hello à tous,Je vous fait un petit retour avant mon départ en vacance sur le mal aimé que j'ai déjà récupéré samedi j'ai nommé Zelda : Skyward sword !Le seul Zelda que je n'avais jamais fait comme pas mal de mondeTout d'abord le jeu en mode docké est nickel 1080p est fluide idem en mode portable il est net pas de flou donc je pense qu'il tourne en 720p (encore heureux pour un remaster).Pour ce qui est du gameplay j'ai testé les 2 modes de commande motion (version wii) et manette (qui est un ajout de cette version) et même si les commandes répondent bien en mode motion gaming je préfère jouer avec le mode contrôle à la manette ils ont bien réussi à transposer les commandes (principalement à la base pour jouer en mode portable).Que vaut la version HD :C'est très propre comparé à la bouillie de pixel de la version wii, le jeu de part son style graphique a encore aujourd'hui un certain charme même s'il accuse son âge avec des sols texturés mais plats et des environnements assez vide le reste passe relativement bien encore aujourd'hui. Les musiques sont vraiment très bonne. J'ai vu qu'ils avaient raccourci dans cette version le début de l'aventure pour pouvoir jouer plus vite mais je n'ai pas trop remarqué car je l'ai trouvé assez long 1h30 pour arriver dans la première zone...Voilà pour les retours de cette version switchCeux qui ne l'ont pas fait vous pouvez foncer