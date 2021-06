Parfois, je vois des discussions sur le fait que les acquisitions sont une bonne ou une mauvaise chose. Et j'ai vu que Sony vient d'annoncer deux acquisitions - en félicitant ces équipes pour cela - et je comprends certains sentiments de la communauté sur la question de savoir si c'est une bonne ou une mauvaise chose quand des acquisitions se produisent.



Mais une chose que je vais dire, c'est que lancer un nouveau studio, lancer une toute petite entreprise, franchement c'est une proposition très risquée, lancer un studio de jeux vidéo l'est encore plus. Et si une équipe prend le risque de créer une nouvelle entreprise, de créer un studio, de le construire au fil des ans, d'y créer de la valeur, dire qu'elle ne devrait pas vendre, je pense que c'est manquer de perspicacité.



Ce qui provoque en quelque sorte ce cycle d'équipes qui créent des studios, c'est l'opportunité pour ces personnes qui prennent un risque immense en lançant de nouvelles équipes de réaliser la valeur de ce qu'elles ont créé, et les fusions-acquisitions ou les acquisitions en font absolument partie.



Cela ne signifie pas que toutes les équipes doivent finir par vendre leur studio, mais je pense que c'est un aspect naturel et sain de notre industrie que certaines équipes lancent un studio - beaucoup d'entre elles échoueront, nous savons que la plupart des petites entreprises échouent, qu'il s'agisse de jeux vidéo ou d'autres choses - mais celles qui s'en sortent et qui, au terme d'un parcours aussi risqué, arrivent à créer une réelle valeur, je les féliciterai toujours lorsqu'elles parviennent à réaliser cette valeur par le biais d'une acquisition ou d'un succès indépendant massif, si c'est la voie qu'elles empruntent.



Vous savez, beaucoup de ces dirigeants vont commencer d'autres choses au fil du temps, c'est en quelque sorte le roulement naturel qui se produit avec les entrepreneurs et les start-up, et pour nous, nous cherchons toujours où nous pourrions continuer à construire notre capacité first-party et en regardant des équipes qui, selon nous, nous conviendraient.

Alors que les rachats de studios (et potentiellement éditeurs) sont et vont être de plus en plus légions au fil des mois et des années pour vendre toujours plus de consoles et services, Phil Spencer de Microsoft/Xbox a réagit sur le sujet lors d'une interview pour IGN.