Le premier Resident Evil m'a fait peur, je n'osais plus allumer la console à l'époque, ce qui fait que je ne l'ai finalement terminé que très récemment. Et j'ai pu m'apercevoir que ce soft est quand même très difficile. Les munitions sont rares, les soins encore plus, et les sauvegardes anémiques. Un code Action Replay m'a été salutaire pour en voir le bout.

Le jeu est très long, et sa difficulté s'accroit avec l'avancée dans le scénario. Scénar qui aurait pu en faire un nanar, mais ses suites le sauvent et le rendent crédible. Resident Evil était et reste une valeur sûre.

La version Saturn, en deçà, graphiquement, offre un mode de jeu bonus. Reste des sauvegardes rapides et des temps de chargement légèrement plus courts.