Salut à tous,Tout est indiqué dans le titre et le chien en question est un sharpei mâle ( chien chinois avec des plis) que mes parents comptent acheter pour remplacer celui décédé il y a une dizaine de jours...Perso j avais pensé à Susano mais ça a été écarté, Sangoku, gohan et goten aussi et le mieux que j ai trouvé c est Shenron.. .Si vous avez des noms masculins bien stylés avec le sens Jap, je suis preneur ...Merci à ceux qui feront des propositions