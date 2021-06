"Le nouvel investissement de Tencent montre une grande confiance en nous et une confiance dans l'énorme potentiel derrière le pivot créatif de The Cycle, notre ambitieux jeu de tir PvPvE ", a déclaré Timo Ullmann, directeur général de Yage. "Pour nous, la participation majoritaire signifie que nous avons les ressources nécessaires pour développer le studio et les jeux en cours de développement. Avec Tencent, nous avons désormais un partenaire puissant, opérant à l'échelle mondiale, pour soutenir nos plans stratégiques."

Après une prise de participation minoritaire l'année dernière, le géant chinois Tencent s'est offert en début de semaine une participation majoritaire dans le développeur allemand Yager Development pour poursuivre son incursion dans l'auto-édition. La société développe actuellement The Cycle, un Battle Royale free-to-play axé sur le PvE.Yager est surtout connu pour le shooter Spec Ops : The Line, acclamé par la critique, et emploie environ 140 personnes. Le studio restera indépendant dans le cadre de l'accord, mais il aura accès aux vastes ressources de Tencent. Pour Tencent, cette acquisition est une perspective attrayante en raison de l'entrée de ce dernier sur le marché F2P et s'inscrit dans une volonté plus large de la société d'étendre son activité de jeux vidéo en dehors de l'Asie.