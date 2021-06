Célébrez les trente ans de Sonic avec ce DLC Minecraft au rythme effréné ! Foncez dans ce coureur 3D rempli de lieux emblématiques, d'ennemis familiers et des anneaux les plus encombrants que vous ayez jamais vus. Obtenez-le maintenant sur Minecraft Marketplace !

posted the 06/22/2021 by axlenz