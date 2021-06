Je vois peu de personnes en parler mais ce jeu, j'ai trop envie d'y jouer ! Ces couleurs, cette DA, ces personnages loufoques, et l'univers qui a l'air complètement barré et fun !J'ai jamais fais le premier mais franchement après avoir vu ce trailer ça me donne envie d'y jouer.Gros coup de cœur ce jeu franchement, c'est curieux que je vois très peu de personne en parler !