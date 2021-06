Concept art potentiel tout à fait crédible de la Nintendo Switch Pro

Alors que vous vous amusez comme des fous sur cet E3 avec des annonces légendaires comme ... euh ... Street Fighter V Pro Tour esporton pourrait presque oublier que le petit artisan du jeux-video a un show d'une 40aine de minute rien que pour nous à 18h.En attendant ce grand moment qui, à en croire certains, va sauver l'industrie du jeux vidéo, je vous propose de réaliser un petit Bingo d'annonces potentielle de ce soir.Voici ma liste :- DLC Smash Bros - C'est toujours efficace pour meubler une conf- Nouvel update random d'Animal Crossing- Longue présentation des pokémons à venir (vous savez les trucs tout moche qu'ils nous ont montré un peu plus tôt)- Portage d'un jeux Wii U sur Switch. (Je mise sur Star Fox Zero ou Xenoblade Wii U)- Jeux inde en pagaille- Zelda Breath of th... Skyward Sword- DLC Ring Fit Adventure- Random jeux a la con comme Move Out- Une "surprise" genre Arms 2Et c'est toutSurtout pas de Nintendo Switch Pro car ils ont bien annoncé sur leurs comptes Twitter que la présentation de ce soir ne concernera que le software !Si vraiment Nintendo a une Switch Pro dans les cartons, je sens qu'il vont l'annoncer en dehors de l'E3. On sait très qu'en terme de communication ils sont souvent à côté de la plaque.Et vous, quelles sont vos suggestions ?Breath of the Wild 2 ? Bayo 3 ? Metroid Prime 4 ?