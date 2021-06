Bah maintenant, ayant pris connaissance de cet article : http://gamergen.com/actualites/resident-evil-village-producteur-peter-fabiano-quitte-capcom-321377-1 , je comprends mieux pourquoi je décelais à ce Resident Evil VII comme un air de Resident Evil Revelations...Pour l'anecdote, c'est lui qui fut mon opus " découverte " quand paraît-il, Capcom a voulut faire redorer à la licence une ambiance horrifique que l'action avait " remplacée ".Et pour étayer mon propos, c'est d'abords les monstres noirs dont la gueule bordait de dents qui m'ont donnés cette impression, me rappelant ces horribles monstres blanc qu'on aurait cru voir l'invocation Anima de Final Fantasy X reprise grossomerdo par Capcom avec Resident Evil. L'autre point, c'est le deuxième morceau du jeu où ça m'a sauté aux yeux : le fameux bateau ! Et là je me suis dis, c'est pas possible !Mais si, c'est le même type Peter Fabiano qui n'était pas encore producteur sur Revelations qui l'est devenu entre temps...Tout ça pour dire que ma fibre nostalgique a été quelque peu touchée, en plus bien sûr de profiter d'un opus très bien construit qui m'a jusque-là mené tambour battant aux mines dont je tâterais va savoir (ne le dites pas), certainement le troisième et dernier tiers du jeu !