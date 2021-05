Biomutant sort très prochainement et les premiers test sont tombés, en voici quelques extrait !Jeuxactu : 15/20Les + :L'univers post-apocalyptique anthropomorphiqueUne direction artistique plaisanteUne création de personnage bien fichueUn gameplay assez richeLa voix française du narrateurLes - :Procédé narratif vite lassantUn open world assez mal maîtriséTrop de passages dans les menusBilan technique en demi-teinteLe level scaling, très discutable...JV. Com : 15/20Les + : Des thèmes adultes portés par un ton et un humour légerL’impact des décisions prises par le héros sur l'aventureUn univers post-apo propice à l’évasionUne direction artistique colorée et inspiréeUn système de combat plaisant et accessibleL'éditeur de création de personnageLa montée en puissance et les pouvoirs de l’avatarLa création et la personnalisation des armes et des équipementsLe mode "Nouvelle Partie+"Un récit doublé et sous-titré en français (VF + VOSTFR)Les - : Une aventure parfois trop dirigisteUne introduction peu engageanteUne structure et des objectifs de quêtes redondantsUne réalisation technique loin des standards actuelsDes affrontements qui manquent de punchDes combats de boss trop conventionnelsD'autre notes :Gamergen.com : 11/20CLUBIC : 6/10Actugaming.net : B (la meilleure étant S et la pire D)Les principaux reproches que je vois dans les tests et sa trop grande répétitivé, son monde ouvert remplissage, sa DA parfois douteuse et ses combats un peu brouillon. Sa technique faiblarde également. Ses qualités sont sa durée de vie, la personnalisation du perso, et son univers principalement.Pour finir, le test d'Exserv :Pour ceux qui ont le jeu, qu'en pensez-vous pour l'instant ?