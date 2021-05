Yoshhhhhhh!Étant en possession de la Xbox Serie S depuis la semaine dernière, l'heure est venue, je donne mon avis!Alors je trouve la console niquel, aucun bruit, discrète et sobre dans le mobilier, au niveau des applications (surtout multimédia) c'est niquel! ADN, Wakanim, lecteur VLC bref au top (contrairement à la PS5 pour l'instant). Par contre je trouve le menu totalement bordélique de cette console, on s'y retrouve guère et c'est pas pratique du tout !!!!! Mais sinon ça va. La manette, la prise en main ne vaut pas la Dualsense me concernant mais c'est déjà mieux qu'au début je me suis habitué à nouveau à cette dernière.Plusieurs problème par contre avec le Quick Resume... Avec Sunset Overdrive ça me coinçais le déplacement rapide, dès que je reprenais le jeu et déplacement rapide, ce dernier chargeait dans le vide et j'étais obligé de quitter l'application.Alors le "Game pass", j'ai l'offre des 3 premiers mois pour "1e" ce qui est assez oufissime !!!! J'ai téléchargé:- Sunset Overdrive- Halo 5- Gears 5- Nier Automata- Star Wars Squadrons- Recore (je le télécharge en ce moment, 8go really ?)Une offre vraiment excellente car j'en avais fais aucun!!! Sunset Overdrive j'ai fini l'histoire hier, j'ai adoré ce jeu bien délirant et surtout bien foufou, avec un gameplay vraiment original, j'ai pas beaucoup aimé les armes par contre, à part 2/3 je trouve le reste inutile, bien dommage... C'était l'exclu Xbox que je voulais absolument faire (et surtout ça ma fais réalisé que depuis cette génération j'ai fais que du Insomniac Games entre Spider-Man: MM, celui-là et dans 2 semaines R&CHalo et SW: Squadrons j'ai fais que la 1ère mission donc je peux pas jugé et Gears 5 je viens de débuté l'acte 2 !!! J'adore, bien bourrin ça saigne de partout!Le reste je n'ai pas encore touché.J'ai essayé la démo de Scarlet Nexus (vu qu'elle est déjà disponible sur les consoles Microsoft) gros coup de coeur, j'adore le gameplay et l'univers du jeu, je sens que je vais le poncé à la sortie sur PS5 en me faisant l'anime en parallèle, bref il m'a agréablement surpris ce jeu j'ai hâte de le faire!Voilà donc bilan vraiment positif, ma PS5 et Switch resteront vraiment mes consoles principales, mais je peux compter sur la Serie S pour la partie multimédia qui est meilleure et reprendre le Gamepass de temps en temps quand un gros jeu sera disponible dessus!