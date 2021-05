L'idée est que nous puissions maintenant nous établir avec Returnal, cela va définir le futur type de titres que nous voulons faire. Nous voulons maintenant montrer que nous ne sommes pas seulement un "Resogun-studio". Nous pouvons faire toutes sortes de choses, et du point de vue de notre studio, cela signifie que nous voulons aller vers des expériences plus importantes. Maintenant, nous aimons toujours l'arcade. Nous aimons toujours les petits jeux aussi. Mais qui sait ? Peut-être que dans 26 ans, nous ferons plus de jeux de ce type. Mais cela dépend vraiment du succès que nous aurons à nous construire avec les expériences que Returnal représente actuellement.

Bien qu'il produit des jeux depuis le début des années 1990, Housemarque n'était pas exactement un nom connu de tous avant que le studio ne commence à se concentrer sur des jeux pour console plus petits, principalement inspirés des jeux d'arcade. Cet âge d'or a duré une dizaine d'années avant que le studio ne se dise que ce type de jeux n'était pas assez rentable. Cela nous amène au lancement de Returnal, le premier jeu AAA du studio depuis plus de vingt ans. Bien que nous n'ayons encore rien entendu de significatif sur l'accueil commercial du jeu, Housemarque semble confiant dans sa nouvelle approche.L'avenir de Housemarque dans les AAA passera par Sony et les PlayStation Studios ?