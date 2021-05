Aujourd'hui alors qu'on passait dans Uldah au faubourg de Nald dans FFXIV sur le serveur Ragnarok.

On a eu la surprise de voir des centaines de joueurs qui s'étaient mis en ligne des 2 côtés de la rue en ayant allumé un feu et sorti leur épée en hommage à l'auteur de Berserk!!



Un hommage superbe et spontané, toujours en cours pour ceux voulant honorer l'auteur.



Je dis rarement du bien de FFXIV et de sa communauté qui communique souvent pas assez, mais là, bravo à la communauté pour cette action émouvante!!