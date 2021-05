Bonjour à tous Un coup de gueule même si ça sert à rien fallait que ça sorte. Je dois faire partie des rares personnes qui ne passe pas h24 son temps sur youtube. Du coups j'ai remarqué ces derniers temps qu'un certain nombre de news dans les blogs se contente des choses suivantes : - Un titre - Une vidéo Youtube vers la chaine de quelqu'un d'autre Je suis pas contre la pub tant qu'elle est signalé. Donc de la même manière que le contenu sponsorisé est bien indiqué sur les news. J'aimerai que la même chose se fasse sur les blogs. Sinon ben faites l'effort de présenter la vidéo qu'on/je sache de quoi ça parle et que ça m'évite de voir une vidéo qui je trouve peu interessente. Merci de m'avoir lu.

Who likes this ?

posted the 05/18/2021 at 04:15 PM by godson