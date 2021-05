Musique

Salut à tousAyant adoré le jeu Persona 5 Royal notamment pour ses musiques, et étant de nature assez francophile, je me suis mis en tête de réaliser une traduction française de la musique "Rivers in the desert" qui m'inspirait. Sans aucune prétention, j'aimerais à présent la partager avec vous, en faisant tout bas le vœu qu'une belle voix la trouve suffisamment cool pour vouloir la chanter un jour.Voici d'abord l'originale:...Et donc ci-dessous, mes idées pour une traduction francophone:Je vous souhaite quoi qu'il en soit une excellente fin de journée !