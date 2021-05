Salut à tous,Je viens pour faire un petit article gueulante, pour vous faire part de ma frustration. Cela ne sert strictement à rien, mais l'évacuer fait du bien.Et vous pouvez rire, je ne le prendrais pas mal lolVoilà, après 35h de jeux, trois trophées du platine. En gros, à deux doigts de le finir à 100%... BAM, voilà un gros bug, une PS5 qui s'éteint, une restructuration de base de données ET... une corruption de sauvegarde.Donc en l'espace de 15 secondes, j'ai perdu 35h de jeux. Returnal est bon, mais répétitif pour sa dernière phase et franchement... Perdre 35h de jeux en chiant à la porte de le finir vraiment. Pour le coup, désolé de mes mots, mais NIQUE. UN BON GROS FUCK !!!Voilà, ça me casse bien les couilles. Pas de possibilités de récup ma save sur le cloud puisque la play (en synchro auto) a mis la save corrompue dessus. On apprécie ça !Donc, merci ma PS5 pour achever ma journée déjà bien merdique.Vive la Next gen.