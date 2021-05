Je vous propose ma nouvelle vidéo de Gameplay (No mic) où j'explore pour la première fois Uncharted : Lost Legacy. Plus précisément je visite les chapitreset 5 qui alternent entre 2 formule : zone semi ouverte et couloir.Clairement, le jeu est un sérieux concurrent au titre de plus beau jeu de la génération, mais aussi, et c'est mon ressenti pour le moment , au titre de meilleur épisode de la saga Uncharted.Verdict bientôt. En attendant, enjoy !PS : video en 1080p sur Ps4 Pro. N'hésitez pas à vous abonner si ça vous plait.