La suite du jeu Crytek qui nous a transformés en gladiateurs pourrait être en préparation. En outre, il semble que ce ne serait pas une exclusivité Xbox et serait multiplatformeLa rumeur Ryse 2 est de retour dans les gros titres. Le jeu est une suite de Ryse: Son of Rome, un jeu qui a fait ses débuts en 2013 en Espagne et dans le monde pour Xbox One, arrivant un an plus tard sur PC et devenant l'un des jeux les plus applaudis du moment. Développé par Crytek, un initié Xbox a été chargé de partager deux nouveaux détails sur ce titre: le jeu serait en cours de réalisation et il serait publié sous forme de titre multiplateforme. Rappelons qu'en 2014 le studio de développement a admis être ouvert à une sortie de l'original sur PS4.Ryse 2: un projet qui prend déjà formeUne fuite est apparue à la fin de l'année dernière, suggérant que Crytek avait travaillé sur une bataille royale pour Crysis et Ryse 2. Maintenant, Nick 'Shpeshal Ed' Baker de Xbox Era affirme qu'il a entendu des rumeurs similaires à ce sujet, et il l'a fait. Découvrez le dernier podcast de l'émission. . Sa source l'a apparemment recontacté pour partager plus de détails."J'ai des raisons de croire que cette personne est légitime car, par la suite, il m'a montré certaines choses qui m'ont fait penser qu'elles étaient en cours de préparation. Donc, bien sûr, ce qui m'a le plus excité, c'est le fait qu'un nouveau Ryse est en développement. . "dit Shpeshal Ed." Alors cette personne m'a dit: 'Oui, il y a un nouveau Ryse en développement.' Je ne peux pas donner de dates, et je ne peux pas dire jusqu'où les choses se passent, juste qu'il y a un Ryse en développement ... et, comme je l'ai dit, ils m'ont donné des images de choses qui me portent à croire que cette personne est légitime. "Pour attiser encore plus l'enthousiasme pour ce titre, alors que le Ryse original était exclusif à la console Xbox, Ryse 2 semble qu'il pourrait s'agir d'un titre multiplateforme. "La partie intéressante de ce Ryse est que, du moins au moment où cela se passait et je sais que ce que je dis en ce moment n'a pas beaucoup de sens, mais c'était un jeu multiplateforme et non exclusif à la Xbox, " il continue. "Donc, si ce jeu Ryse était en préparation, il semble qu'il pourrait être multiplateforme."Malheureusement, ces informations n'ont pas été confirmées par des sources officielles et pour le moment nous devrons attendre que Crytek nous offre plus de détails à ce sujet ... s'il le faut. En 2019, nous avons appris l'existence d'un prototype Ryse pour Xbox 360 qui allait offrir aux joueurs une expérience très différente.