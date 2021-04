Non toujours pas le retour fracassant de Christophe Balestra et/ou Bruce Straley, mais Shaun Escayg revient chez Naughty Dog après trois années passées au sein de Crystal Dynamics pour travailler sur Marvel's Avengers en tant que directeur créatif et auteur. Peu connu des joueurs, il avait quitté le studio californien après une belle promotion en tant que directeur créatif et scénariste de Uncharted : The Lost Legacy. Par le passé, il avait été lead cinematic animator sur The Last of Us puis auteur sur Left Behind et Uncharted 4. Pour ce retour, il récupère un rôle de directeur créatif et scénariste. Enfin, le bon moment pour amorcer le retour de Savage Starlight ?Depuis quelques mois, plusieurs studios de Sony récupèrent d'anciens talents et vétérans.