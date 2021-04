On peut dire ce qu'on veut de SFV, mais l'OST de manière générale défonce, et c'est pas ce thème qui démentira ça !Rose a l'air bien fun à jouer, les satellites sur le VSkill, les wall bounces, le retour de la Soul Illusion, etc, ça semble être des persos les plus intéressants à première vue depuis un moment (et oui on a dû se taper les "persos ultra demandés que personne ne joue" comme Blanka ou Honda, chiants à mourir niveau gameplay).