En voyant Ratchet & Clank: Rift Apart sur PS5, le co-président des dogs avoue que l'amour pour la série ne s'est pas éteint. Un Jak & Daxter 4 à l'avenir?



La licence Jak And Daxter a disparu des radars depuis plus de 10 ans maintenant...



Ne vous emballez pas trop vite, rien qui ne concerne Jak And Daxter est en développement actuellement.



Nous avons eu quelques campagnes sur Twitter où les gens nous demandent tous les jours: «Je veux un nouveau Jak & Daxter», «Je veux un nouveau Jak & Daxter». Et ce ne sont pas des tweets normaux de 280 caractères, mais ils fournissent un effort considérable avec notamment la réalisation de memes.



Mais je suis au regret de l'annoncer, nous n'avons aucun jeu Jak & Daxter en développement actuellement.





Et dans quelques années? Un Jak & Daxter 4 est-il une piste? En tout cas, il y a encore beaucoup d'amour au sein des équipes pour ce duo et le studio aurait bien voulu qu'un épisode inédit soit dans les tuyaux à la vue du Ratchet & Clank : Rift Apart d'Insomniac Games.



Mais nous aimons toujours les personnages et quand je vois ce que vous faites avec Ratchet, je regrette que nous n'ayons pas de jeu en développement mais il y a toujours beaucoup d'amour pour Jak & Daxter chez Naughty Dog.



Des propos tenus en compagnie de Ted Price, président et PDG d'Insomniac Games, lors d'un podcast.



Actuellement, ND travaille sur plusieurs choses "très cool" dont un projet multijoueur (le mode faction de Last of Us 2 ?) Un remake (sans intérêt ?) de The Last of Us et la série de HBO plus peut être une nouvelle licence.



Bref, c'est pas demain la veille qu'on verra le retour de Jak And Daxter, mais une chose est sûre, ND y pense !