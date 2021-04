Pour ceux qui auraient loupé l'info, sachez que le jeu de Unknown Worlds Entairtainment va avoir droit à une suite !Subnautica Below Zero se passe 1 an après les événements du premier, il est considéré comme un jeu "plus petit" que le premier Subnautica mais reste quand même sa suite.Retour sur la planète 4546B en terre de glace cette fois ci :- Ça reste un jeu d'aventure et de survie comme l'étais le premier. Il faudra cependant gérer maintenant la température car vous pouvez mourir de froid, que ce soit dans l'eau ou sur la terre ferme.- Terre de glace oblige, parmi les nouveautés vous aurez accès à une motoneige du futur, de nouvelles créatures et les leviathans sont de retour. Plus de terre ferme que le premier mais l'essentiel se déroule toujours dans l'eau.- Accès anticipés depuis 2 ans, le jeu sera donc bien en version finale.- Une histoire est toujours au programme avec un vrai scénario.- Plus d'éléments pour construire votre base.Bref, ça promet du lourd sur cette Terre de Glace !Bon, je vais déjà finir le premier avant de commencer cette suite mais perso je suis hypé !Sortit sur PS4 et Xbox One et PC. La Switch également avec le premier inclus pour cette version mais également sur Next Gen !