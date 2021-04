Et bien que dire sur ce jeu que je connaissais que de réputation, et dont mon premier contact a été comme pour beaucoup la découverte de Ness dans smash bros !Je dois le dire j'ai été conquis, malgré des gros défauts d'époque, comme le système de combat Old-school qui peut rendre fou parfois de par sa monotonie au début de l'aventure, la gestion de l'inventaire ou les nombreux allers-retours à l'hôpital qui te redonne pas des Points Psychiques.Ces défauts sont largement gommés on va dire par les énormes qualités du titre, tout d'abord son univers peu commun, les situations que l'on rencontre, l'humour omniprésent, les PNJ hauts en couleurs (Coucou les Runaway Five), les villes qui font quasiment office de Donjon, la DA , et le scénario qui est très classique mais qui se suit on va dire.Enfaîte ce jeu pour moi c'est comme si tu avais l'imagination d'un enfant qui avait été retranscris en jeu on va dire, tu te fais attaquer par des panneaux de signalisation ou ce genre de choseOu encore un alien du futur qui se nomme Buzz-Buzz qui vient t'avertir de la désolation à venir et qui a la forme d'une abeille, c'est totalement absurde en soi mais ça le fait on va direCe jeu ne peut pas laisser indifférent c'est sûr, et je pense que c'est une aventure qui te marque dans ta vie de gamer , j'imagine pas les gosses l'ayant fait en 1994-1995 chez nos amis JAP et US.J'ai quelques thèmes qui résonnent encore dans ma tête d'ailleurs !Une petite animation qui montre certains moment clé du jeu:Donc voilà vraiment énorme ce jeu que je conseille vivement à tous, les premières heures de jeu peuvent être décourageantes de par certaines mécaniques qui ont vieillies, mais vous passeriez à côté de quelque chose !Bon maintenant direction Mother 3 !PS: Je sais enfin pourquoi le Badge Franklin renvoie tous les items dans smash et ça c'est cool !