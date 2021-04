C’est sans aucun doute, le jeu le plus ambitieux de notre studio. Le temps des jeux d’arcade bien bourrin est révolu. Aujourd’hui, les gamers recherchent surtout une expérience de jeu avec une histoire intéressante, profonde, capable de déclencher chez eux de réelles émotions. C’est ce sur quoi nous avons travaillé, sans jamais compromettre le gameplay.



Selene (le personnage principal) est totalement consciente du monde dans lequel elle évolue. Nous avons mis l’accent sur ses réactions, ses émotions à mesure que son parcours se dessine dans l’aventure.C’est une exploratrice très motivée, mais un peu têtue sur les bords, vous vous en rendrez compte durant votre progression.

Aujourd'hui, dans le quatrième épisode du journal de développeur, le directeur narratif Gregory Louden explique comment la narration s'inscrit dans la conception typiquement centrée sur le gameplay des jeux Housemarque traditionnels. Il passe en effet en revue un certain nombre d'exemples qui mettent en évidence la façon dont la narration est transmise de manière organique et transparente sans interrompre le rythme et le flow du gameplay .Un aspect pour lequel l'équipe a attaché énormément d’importance si l’on écoute ses mots:Plus loin dans la la vidéo, Louden mentionne les séquences à la première personne qui se dérouleront dans une maison mystérieuse apparaissant sur la planète, ainsi que la manière dont l'histoire s'intégrera au gameplay, Selene devant utiliser la technologie extraterrestre laissée par une civilisation extraterrestre afin d'améliorer ses compétences, d'en savoir plus sur la planète et de survivre - allant même jusqu'à greffer la xénotech et les parasites extraterrestres sur sa personne, ce qui se traduit par des buffs et même des nerfs potentiels pour vos compétences, armes et capacités.Returnal est attendu le 30 Avril, exclusivement sur PS5.