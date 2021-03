Mangas/Animés

Sur le Compte Twitter de l’adaptation animée de « Black Clover », il a été confirmé aujourd’hui qu’un film d’animation pour la série manga de Yuki Tabata est actuellement en préparation.

Des détails spécifiques sur le film, tels que les acteurs et le titre ou une date de début, sont toujours en attente. On ne sait pas non plus si le film racontera une histoire originale.