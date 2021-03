Alors voici une chaine YouTube que j'aime bien. Le mec donne un bon coup de boost à de vieilles vidéos qui ont plus de 100 ans des fois. Ça permet de faire un bond dans le passé.Sur la vidéo du dessous, réalisée en 1945 on peut voir les ravages de la guerre.

posted the 03/21/2021 at 11:19 PM by kurosama