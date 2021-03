Amis du soir, bonsoir,Petit partage du soir d'un podcast intéressant que je viens d'écouter et qui parle forcément d'un sujet qui me tiens à cœur : Bravely Default 2 (et même la saga Bravely dans son ensemble) rend-il vraiment hommage aux RPG de "l'âge d'or" dont il s'inspire ?La réponse est dans la question évidemment, et je fais plutôt partie de ceux qui pense que l'hommage est malheureusement assez factice, car ce que nous vend SE avec sa saga de RPG soi-disant old-school sont au mieux des aspects de RPG anciens qu'on n'avait pas spécialement envie de retrouver (les clichés narratifs, la progression bateau, le grinding abusif), au pire des travers modernes maquillés en aspects old-school (le blabla à n'en plus finir, les jeux qui s'étalent sur la longueur avec du contenu annexe osef, les combats qui durent des plombes), bref des jeux qu'on nous vend old-school mais qui ne le sont pourtant pas.Est-ce vraiment faire hommage aux RPG d'antan que de faire un "prologue" bateau qui met des heures à décoller, quand la plupart des titres d'époque nous plaçaient directement dans l'action ? Est-ce vraiment leur faire hommage que de proposer des jeux de plus de 100h avec un rythme redondant, du grinding poussif et des annexes chiants quand les jeux concernés pouvaient se terminer en max quarante heures (et même plutôt 25h pour les RPG SNES en général) avec une énorme diversité, ne demandaient du grinding véritablement que pour les annexes, qui savaient d'ailleurs se montrer variés, intéressants et bien distillés tout le long du jeu ?Est-ce vraiment ces aspects que l'on a retenu des RPG d'antan et que nous voulions à tout prix retrouver, où n'est-ce pas plutôt les développeurs qui ont cru que ce que l'on considérait comme les grands clichés du RPG était ce que nous voulions retrouver dans un RPG old-school ?Plus que les mécaniques de jeu et tropes scénaristiques qui caractérisaient les jeux d'époque et qui ne peuvent qu'être datés, n'était-ce pas l'inventivité, les innovations, l'onirisme, l'émerveillement que suscitaient ces œuvres que nous aimions dans ces jeux, et que nous aimerions y retrouver ?Voilà un peu toutes les questions soulevées lors du podcast qui pour le coup ne fait pas beaucoup de cadeau à BD2 (qui a pourtant sûrement des qualités, juste un peu écrasées par ses défauts), même si le constat peut aussi, de mon point de vue, s'appliquer au premier épisode (sans même parler de Second, c'te blague). Et je dois dire qu'il met le doigt sur ce que je ressens depuis bien longtemps déjà concernant le JRPG et l'exprime même mieux que moi ^^Bien sûr, je ne suis pas forcément d'accord avec tout ce qui est dit (et vous ne le serez sans doute pas non plus), mais je pense que ça vaut le coup d'écouter si le sujet vous intéresse, histoire de remettre un peu les pendules à l'heure.La première heure est consacré à l'actu du moment et un peu de blabla sur les anniversaires des licences/consoles cette année, si seul le passage sur BD2 vous intéresse, écoutez à partir de 59:15 environ.Et je vous invite bien entendu à en débattre en commentaire ! (mais demain, là faut dormir