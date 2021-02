D'après le bien informé Jason Schreier, EA aurait autorisé Bioware à faire machine arrière concernant Dragon Age 4. Initialement prévu pour être un jeu à service, le flop d'Anthem & le succès de Fallen Order aurait fait réfléchir. Du coup, Dragon Age 4 serait donc maintenant un jeu solo, comme les épisodes précédents (et tant mieux!).

posted the 02/25/2021 at 06:56 PM by roivas