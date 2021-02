- J'ai l'impression que le nombre de jeux physiques PS5 n'a pas tellement augmenté au Japon, mais le nombre de jeux téléchargeables a-t-il augmenté ? : Oui, mais pas seulement au Japon. Le nombre de jeux téléchargeables augmente dans le monde entier, surtout en 2020, lorsque les magasins de jeux à l'étranger n'ont pas pu ouvrir en raison de la crise sanitaire. En conséquence, le nombre de jeux téléchargeables est en nette augmentation pour le moment.



- De votre point de vue, quelle est votre analyse du niveau actuel de satisfaction des utilisateurs de PS5 ? : Si vous regardez les données des premiers mois après le lancement, le taux d'utilisation de la PS5 est très élevé, même plus élevé que celui de la PS4, donc nous pensons que les utilisateurs de la PS5 sont satisfaits



- Ces utilisateurs sont-ils plus susceptibles de jouer aux nouveaux jeux PS5, ou sont-ils plus susceptibles de l'utiliser pour jouer à des jeux PS4 ? : Je dirais que c'est un peu des deux, parce que les titres PS5 ont été très bien reçus, et il y a beaucoup de gens qui jouent à des titres PS4 via la rétrocompatibilité



- Quel est votre jeu PS5 préféré actuellement ? : Astro's Playroom qui est pré-installé dans la console. C'est un jeu vraiment fantastique. Je suis impliqué dans l'industrie avec PlayStation depuis la première génération, donc j'apprécie totalement les éléments cachés et autres références qui me rappellent les jeux PlayStation passés (rires)



- Tout comme pour Team ASOBI, je suis sûr que de nombreux fans de jeux japonais attendent avec impatience de nouveaux titres de Japan Studio. Avez-vous des nouvelles à ce sujet ? : Je n'ai rien à dire pour le moment. Cependant, le travail de Team ASOBI sur Astro's Playroom a été excellent. Je suis sûr que nous pourrons évoquer de nouvelles choses plus tard



- SIE dispose de nombreux studios dans différents pays. Prévoyez-vous de développer des titres basés sur ces studios à l'avenir ? : Nous sommes vraiment heureux et fiers des titres qui sont sortis de nos studios. Certains ont déjà été annoncés, d'autres sont encore en cours de réalisation. SIE a également des relations solides avec des studios et licences au Japon, et nous continuerons à renforcer nos liens avec eux pour développer des titres fabriqués au Japon pour les fans de PlayStation du monde entier



- Prévoyez-vous de continuer à diffuser de nouvelles informations principalement par le biais de flux vidéo comme les State of Play ? : Pour l'instant, nous envisageons de le faire par le biais d'événements en ligne, car comme nous l'avons vu en 2020, les événements en ligne sont les plus sûrs et les plus efficaces

Jim Ryan, directeur et président de Sony Interactive Interactive, a accordé une nouvelle interview au magazine Famitsu pour évoquer l'avenir de la PS5 et du PlayStation VR. Durant celle-ci, il s'est une fois de plus confié sur le Japon et confirme qu'il y a aucune raison que le pays soit mis de côté.