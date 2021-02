Mangas/Animés

Sypnosis : Au début du vingtième siècle, Saichi Sugimoto, un vétéran de la guerre russo-japonaise surnommé "l'Immortel" décide de partir pour une ruée vers l'or dans l'espoir de venir en aide à la femme de l'un de ses compagnons mort au combat.

Les indices étant tatoués sur le corps de criminels (Michael Scofield Vibe). Une traque commence donc car il n'est pas le seul à chercher ce trésor bien évidemment.

En compagnie d'une Aïnou nommée Ashirpa, qui lui a sauvé la vie des climats difficiles du Nord, ils se risquent ensemble dans cette aventure de survie.

Avis aux aficionados d'animés, j'aimerais vous conseiller Golden Kamui que j'ai commencé il y a peu (Certains d'entre vous doivent connaitre déjà...). Avant de donner mon ressenti voilà le sypnosis.Si vous aimez le Japon traditionnel, cet animé est fait pour vous. En tout cas moi j'ai beaucoup aimé. Entre stratégie, mesquinerie, manipulation, personnages uniques dans leur genre et tous aussi dérangés les unh que les autres (car dans le gens dérangé on est vraiment servis) c'est ce que j'aime bien dans un animé... Bref je ne peux pas en dire beaucoup pour ne pas spoil mais je ne viens de finir que la première saison et il y en a trois actuellement! L'animé garde un ton sérieux en gardant cependant un côté humoristique par moment. En tout cas je vous le recommande beaucoup au cas où vous ne le connaissiez pas.