Bon, à la base les votes devaient durer jusqu'à dimanche mais j'ai écourter car yavais plus de commentaires donc je considère que c'était pas la peine de faire durer pour rien... Voici le résultat sans plus attendre des 10 meilleurs SH selon Gamekyo ! Évidemment, comme souvent dans les top il ya des égalités !10)14 votes9)15 votes8 )16 votes7)17 votes6)19 votes5)21 votes4)23 votes3)28 votes2)36 votes1)39 votesEt oui, Dead Space est premier, ça me surprend quand même car j'ai beau avoir adoré le jeu, il est quand même devant Silent Hill 2 quoi ! En tout cas, merci à tout les participants et à bientôt pour un nouveau sondage !D'ailleurs, dites moi dans les commentaires qu'est ce que vous aimerez que je fasse la prochaine fois ??