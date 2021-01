Et oui, un flop pour changer, après vous avoir fait un top 10 des meilleurs niveaux de neiges dans les JV à retrouver sur mon blog. Voici un Flop 5 cette fois ci de 5 niveaux ayant pour thème la neige dans les JV. Évidemment,Ce top ne cite pas forcément les pires niveaux de neige ever, mais juste des niveaux qui m'ont déçu.5)- L'excellent Hollow Knight a un niveau de neige un peu décevant malheureusement. C'est assez petit, on torche ça rapidement... Seul le combat contre Hornet aura été mémorable. Un des seuls niveaux quasiment qui est clairement en dessous des autres avec les Falaises Hurlante et les Abysses...https://youtu.be/gCXpo1YusoQ4)- Le gros problème de cette zone est que c'est tout petit... Un blizzard souffle dans une grande partie du niveau ce qui fait qu'on y voit rien, et surtout des loups de glace sont légions et en plus sont extrêmement balèze, souvent plus que votre Digimon. C'est une zone qu'on traversera assez rapidement et qui restera pas dans les annales... Heureusement, le jeu de curling avec le pingouin est plutôt sympa !3)- Un carré ! Voilà comment on peu définir ce monde qui n'est en fait qu'un carré avec 3 blocs qui se battent en duel... En plus d'avoir un level design proche du néant, ya strictement rien à faire de véritablement intéressant dans ce monde. Le village des Flonflons est plutôt sympa il est vrai mais alors la première partie c'est honteux de proposer un truc pareil en 2017. Même le monde de glace de Super Mario Galaxy lui refais le cul en terme de level design.. Très très décevant.2)- Là on atteint presque le foutage de gueule et même plus la déception... Le dernier niveau de TRU est clairement une vaste blague. C'est moche, c'est cours, le level design est inexistant et on se fritte contre des espèces de zombies à l'IA absente dans des combats ridicule et relou, ah et pour finir sur un boss final aussi naze que inutile !1)- C'est plus une immense déception qu'un level vraiment pourri (même si franchement pas terrible) en fait, je m'attendais à un véritable donjon ou mini donjon à l'image de la caverne polaire de OOT. Mais non, c'est un truc qui dure 10 min on saute sur des glaçons on rentre dans une grotte, on tue des mobs et on récupère le coffre et on ressort... Alors que y avais une vraie idée à exploiter à savoir jouer avec le temps pour ne pas que l'île se regèle, car oui, au début on peut pas y aller il faut les flèches de feu. C'est là que je me suis dis que Nintendo ont vraiment été con de pas avoir exploiter cette zone en véritable donjon qui manque cruellement dans ce WW...Voilà, un petit top (enfin flop du coup) pour cette semaine mais j'ai pas trouvé d'autre niveau vraiment décevant parmi les jeux que j'ai fait ou alors je les ai oublié.Et vous, des niveaux de neige qui vous ont déçu ? Dites le moi dans les commentaires !