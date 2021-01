Alors qu'hier Microsoft s'est fendu d'un article pour parler des jeux exclusifs à la plateforme déjà annoncé, un échange sur les forums de ResetEra nous indique que Microsoft aurait quelques cartouches en réserve pour enrichir leur ludothèque en 2021.



En effet, alors qu'un utilisateur se posait des questions sur l'année 2021 pour Microsoft, un développeur vérifié de chez Dice est venu mettre son grain de sel en expliquant "qu'il restait quelques trucs encore non annoncés" dans la sacoche de l'éditeur.



Les paris n'ont pas tardé à être lancé, chacun se lançant dans des spéculations plus ou moins hasardeuses.

Néanmoins, l'information reste intéressante et nous pouvons attendre avec curiosité la prochaine prise de parole de l'éditeur alors que le rachat de Bethesda devrait être finalisé dans le cours de l'année.

ResetEra - Twitter - https://twitter.com/MalikLabz/status/1350177699348692992