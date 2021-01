Kevin Feige, le grand chef à la tête de Marvel Studios confirme que Deadpool 3 fera partit du Marvel Cinematic Universe dès son prochain opus. Que les fans se rassurent, le film sera toujours "Rated R" comme les deux premiers. L'équipe travail actuellement sur le script.Le début du tournage ne commencera pas avant 2022 au moins.Ryan Reynolds sera toujours l'acteur principal incarnant ce super "héros" Trash.D'après certaines rumeurs, certains héros du MCU seraient présent dans ce film. Daredevil, Spidey, Blade, Ant-Man... tout est possible avec ce violent "justicier".

Who likes this ?

posted the 01/11/2021 at 05:28 PM by sora78