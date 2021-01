- Red Dead Redemption II

- Hades

- Doom Eternal

- Fall Guys

- Death Stranding

- Half-Life : Alyx

- Phasmophobia

- The Room VR : A Dark Matter

- Thief Simulator VR

- Stars Wars : Squadrons

- Counter-Strike : Global Offensive

- Among Us

- Terraria

- The Witcher : Wild Hunt

- No Man's Sky

- Sea of Thieves

- Borderlands 3

- Deep Rock Galactic

- Risk of Rain 2

- Control

- Superliminal

- Noita

- Teardown

- Detroit Become Human

- Mafia Definitive Edition

- Metro Exodus

- Horizon Zero Dawn

- Apex Legends

- Cruisader Kings III

- Ghostrunner

- FIFA 21

- GTFO

- Ori and the Will of the Wisps

- Battlefield V

- There is no game

- Marvel's Avengers

- Black Mesa

- Halo : The Master Chief Collection

- Helltaker

- Need for Speed : Heat

- Persona 4 Golden

- Les Sims 4

- Microsoft Flight Simulator

- Satisfactory

- Untitled Goose Game

Le mois dernier, Valve lançait, comme chaque année, ses Steam Awards.Voici les vainqueurs des Steam Awards 2020 :Jeu de l'année :Jeu VR de l'année :Amour indéfectible :C'est mieux à plusieurs :Gameplay le plus innovant :Jeu à l'histoire exceptionnelle :Meilleur jeu auquel vous êtes une nullité :Style visuel d'exception :Meilleure BO :Moment détente :