Ce que je voulais essayer ( Ben Carter ), c'était quelque chose qui ressemblait à la puce Super FX utilisée dans des titres tels que Star Fox , où la SNES exécute la logique du jeu et transmet une description de scène à une puce de la cartouche pour générer les visuels. À cette fin, j'ai délibérément essayé de me limiter à n'utiliser qu'une seule puce personnalisée pour la conception, sans utiliser le noyau ARM disponible sur la carte DE10 ou toute autre ressource de traitement externe.

posted the 12/28/2020 at 11:31 AM by gunstarred