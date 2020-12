Grosse GROSSE video aujourd'hui ! Tout Demon's Souls remake parcouru par Iglou en SL 1 !Autant vous dire qu'il va y avoir de la performance !Après avoir fini le jeu en 1er run en 6h38, Iglou se fixe pour objectif de finir, pour la première fois, Demon's Souls en restant tout du long Level 1 ! Va t il y arriver?Venez découvrir ce somptueux remake en compagnie d'un gros spécialiste des jeux From Software ! Au programme, tuto, explications du Lore, anecdotes astuces en tout genre et bien sûr, toujours de la bonne humeur, comme de coutume !A noter que le jeu est en 1080/60fps !

posted the 12/21/2020 at 01:19 PM by obi69