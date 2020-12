La nouvelle chanson d’ouverture « Baku », qui sera utilisée à partir de janvier 2021, vient du groupe Ikimono-gakari, qui était auparavant responsable des troisième et cinquième ouvertures de « Naruto Shippuden ». La nouvelle fin est intitulée « Answers » et est chantée par le groupe de rock Mol-74.

Who likes this ?

posted the 12/19/2020 at 11:10 AM by axlenz